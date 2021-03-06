Федотов: «Сочи» не закрепощают четыре победы подряд»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионат отметил, что погода в Ростове-на-Дону скажется на действиях команды.

— Возможно, погода смилостивится, снега не будет. Мы сейчас пока не знаем, как двигается мяч, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Естественно, придется сделать упрощение игры с корректировкой на погоду. Такое происходит всегда.

— У вас четыре победы подряд. Это закрепощает?

— Нет, мы готовимся и настроены положительно. Настроены на нашу любимую игру. Ничего нас не закрепощает, с оптимизмом смотрим вперед. Несмотря на погоду, ожидаем хорошую, напряженную игру, как и всегда в РПЛ.