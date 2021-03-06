Федотов: «Сочи» не закрепощают четыре победы подряд»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионат отметил, что погода в Ростове-на-Дону скажется на действиях команды.
— Возможно, погода смилостивится, снега не будет. Мы сейчас пока не знаем, как двигается мяч, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Естественно, придется сделать упрощение игры с корректировкой на погоду. Такое происходит всегда.
— У вас четыре победы подряд. Это закрепощает?
— Нет, мы готовимся и настроены положительно. Настроены на нашу любимую игру. Ничего нас не закрепощает, с оптимизмом смотрим вперед. Несмотря на погоду, ожидаем хорошую, напряженную игру, как и всегда в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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