Черевченко шутит о размере ворот и автоголах соперника. Но есть серьезные моменты

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 10-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:1) выделил моменты, которые беспокоят его после трети чемпионата. Он еще раз вернулся к теме игры: после удачного первого тайма с забитым голом его команда плохо начала второй и пропустила при подаче стандартного положения.

— Что происходит с Ткачевым? Кажется, ему не хватает эмоций или концентрации...

— По тренировкам к нему вопросов нет. Видимо, на данном этапе делает то, что может. Говорили с ним — все нормально, никаких вопросов у него нет ни к самочувствию, ни к физической готовности. Может, волнуется слишком перед игрой?

— Чем объясните, что при большом числе ударов у всей команды мало попаданий в створ?

— Бьем, разные упражнения даем. Может, ворота маленькие? Может, увеличить надо? Я не знаю даже, не могу же, как детей учить, как правильно бить. У Горбатенко удар хороший, все об этом знают. У Ткачева — тоже хороший. Бывают игры, что не все мячи попадают в створ. Это относится не только к нашей команде.

Есть такое, согласен, что мало попадаем в створ. Но если попадаем — сразу забиваем. Иногда за игру надо один удар, чтобы в створ попал — и все.

— Может, как «Уфа» против «Спартака», выигрывать без ударов в створ?

— Нет, надо иметь соперника, у которого игроки могут сами себе забивать. К сожалению, не во всех командах такие есть. (Улыбается.) Но это — несчастный случай. Со всеми бывает. И я забивал в свои ворота. Не ошибается тот, кто не играет.

— Чем довольны, а чем нет в этой трети чемпионата?

— Вы знаете, пятьдесят на пятьдесят. Такие игры, как сегодня, нельзя отпускать. По первому тайму вопросов вообще не было — и по движению, и по реализации: полтора удара — гол. В перерыве говорили с футболистами, но первые минуты — к сожалению, тоже наша слабость. Подача — гол. Этому не научишь, если честно, при стандартах — только внимание. Даже можно не выпрыгивать, но не дать сопернику до мяча добраться. Это хитрость нужна. Плюс игрок забивает ногой — ладно бы, как Дзюба в Питере, хорошо продавил, но тут... В голову не лезет, как такие голы пропускаем. (Артем Агапов)