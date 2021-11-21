Черевченко рассказал, почему принял решение вернуться в «Химки»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, почему принял решение вернуться в подмосковный клуб.
«Позвонили руководители клуба, предложили вернуться, — сказал Черевченко в эфире matchtv.ru. — Как отреагировала команда на мое возвращение? Нормально».
Также тренер рассказал, планирует ли подмосковная команда играть через зону защитника московской команды Бруно Фукса, который впервые вышел в стартовом составе.
«Об этом мы отдельно с футболистами разговаривали. Сейчас на игре все увидите. Немножко осталось, потерпите», — сказал он.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки».
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