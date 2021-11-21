Матч с «Химками» стал для Акинфеева 500-м в РПЛ и 800-м за карьеру
ЦСКА играет с «Химками» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
В стартовом составе московской команды вышел Игорь Акинфеев. Для вратаря эта игра стала 500-й в РПЛ и 800-й за всю карьеру.
35-летний россиянин провел 111 матчей за сборную России и 689 — за ЦСКА.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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