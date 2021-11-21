Алексей Березуцкий: «Фукс хорошо взаимодействует с партнерами и готов сыграть все 90 минут в матче с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«Надеюсь, что пауза на международные матчи пошла на пользу команде с ментальной точки зрения, — сказал Березуцкий в эфире matchtv.ru. - В идеале, наверное, такая большая пауза после двух поражения — не так хорошо, потому что могли что-то поменять, и настроение было бы лучше. Но перезагрузились. Надеюсь, дальше пойдет лучше».

Также тренер высказался о выходе защитника московской команды Бруно Фукса в стартовом составе.

«Фукс хорошо взаимодействует с партнерами и готов сыграть все 90 минут. За счет чего планируем вскрывать оборону «Химок»? За счет командной и грамотной игры в атаке. Если будем играть в позиционных атаках, то есть рецепт для вскрытия их обороны».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки».