Алексей Березуцкий: «Фукс хорошо взаимодействует с партнерами и готов сыграть все 90 минут в матче с «Химками»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».
«Надеюсь, что пауза на международные матчи пошла на пользу команде с ментальной точки зрения, — сказал Березуцкий в эфире matchtv.ru. - В идеале, наверное, такая большая пауза после двух поражения — не так хорошо, потому что могли что-то поменять, и настроение было бы лучше. Но перезагрузились. Надеюсь, дальше пойдет лучше».
Также тренер высказался о выходе защитника московской команды Бруно Фукса в стартовом составе.
«Фукс хорошо взаимодействует с партнерами и готов сыграть все 90 минут. За счет чего планируем вскрывать оборону «Химок»? За счет командной и грамотной игры в атаке. Если будем играть в позиционных атаках, то есть рецепт для вскрытия их обороны».
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки».
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