Черевченко рассказал, на какой позиции намерен использовать Бауэра в «Арсенале»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1) раскрыл подробности разговора с новичком команды, полузащитником Робертом Бауэром. 24-летний бывший футболист «Ингольштадта», «Вердера» и «Нюрнберга» может играть на флангах и в центре обороны, а также в опорной зоне. Именно в средней линии он появился во втором тайме своей первой встречи в составе оружейников.

— Сегодня с ним переговорил перед игрой в гостинице, времени до матча было много, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. — Он говорит, что ему нравится играть в опорной зоне, так было в «Вердере». Проблем (по его словам) не будет — он может закрыть две позиции (на фланге обороны и в опорной зоне). (Артем Агапов)

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