Черевченко объяснил, чем ему не понравилась победная игра «Арсенала» с «Оренбургом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1) констатировал, что во второй половине при обоюдоостром футболе исход мог получиться иным. При этом тренер отметил болельщиков, которые пришли на позднюю встречу — она началась в 21.30 по московскому времени.

— Перед матчем говорил, что игра будет тяжелая, — начал Черевченко послематчевую пресс-конференцию. — Знали сильные стороны «Оренбурга». Это крепкая команда, боевая и высокая. Почти весь недельный цикл работали над стандартами соперника. Это принесло плоды — таких моментов у них почти не было. Вверху при навесах и вертикальных передачах защитники сыграли здорово. Где-то хорошо сыграли вратари, где-то не хватало точности в исполнении. Думаю, болельщики остались довольны, что не зря пришли в такое (позднее) время посмотреть игру. Она получилась, особенно второй тайм — обоюдоострый. Матч получился — для болельщиков, а вот для тренеров — не очень.

— А почему — не очень?

— Счет скользкий, такой... Могло в итоге качнуться и в нашу сторону, и сторону соперника.

— Новичок «Оренбурга» Черных создал немало проблем. Не были готовы к его появлению?

— Да нет. Просто соперник тоже же разбирает нашу игру, обратил внимание на наши проблемы. Как и мы обращали на его. Мы же тоже много неудобств создали сопернику. (Артем Агапов)