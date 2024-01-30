Черевченко назвал футболистов сборной Таджикистана, которые могли бы заиграть в РПЛ

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал, кто из состава сборной Таджикистана мог бы заиграть в РПЛ.

— Кто из этого состава мог бы с ходу заиграть в российской премьер-лиге?

— Во-первых, вратарь. Рустам Ятимов уже давно у всех на слуху. Думаю, он бы без проблем влился в любую команду в России. Назову еще центрального полузащитника Алишера Джалилова.

— Он же уже играл в России.

— Да, в «Рубине», «Нефтехимике». Был у меня в «Балтике», оставил очень хорошее впечатление. Что касается остальных... Да, в принципе, каждый мог бы попробовать проявить себя в РПЛ. Считаю, эти ребята должны быть интересны российским клубам. Команда-то молодая, перспективных футболистов хватает.

Таджикистан дошел до 1/4 финала Кубка Азии-2024, где 2 февраля сыграет с Иорданией.