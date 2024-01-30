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Сегодня, 10:25

Черевченко назвал футболистов сборной Таджикистана, которые могли бы заиграть в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал, кто из состава сборной Таджикистана мог бы заиграть в РПЛ.

— Кто из этого состава мог бы с ходу заиграть в российской премьер-лиге?

— Во-первых, вратарь. Рустам Ятимов уже давно у всех на слуху. Думаю, он бы без проблем влился в любую команду в России. Назову еще центрального полузащитника Алишера Джалилова.

— Он же уже играл в России.

— Да, в «Рубине», «Нефтехимике». Был у меня в «Балтике», оставил очень хорошее впечатление. Что касается остальных... Да, в принципе, каждый мог бы попробовать проявить себя в РПЛ. Считаю, эти ребята должны быть интересны российским клубам. Команда-то молодая, перспективных футболистов хватает.

Таджикистан дошел до 1/4 финала Кубка Азии-2024, где 2 февраля сыграет с Иорданией.

Футболисты сборной Таджикистана празднуют выход в&nbsp;четвертьфинал Кубка Азии. «Эти ребята должны быть интересны клубам РПЛ!» Черевченко — об успехе Таджикистана на Кубке Азии

Игорь Черевченко
РПЛ
Сборная Таджикистана по футболу
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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