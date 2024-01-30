Защитник «Страсбура» Ньямси начал проходить медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси начал проходить медосмотр перед переходом в «Локомотив».

По нашей информации, медицинский осмотр не формальность. Это не означает, что он автоматически станет футболистом «Локомотива». Отмечается, что по итогам медицинского осмотра клуб примет решение о трансфере защитника.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.