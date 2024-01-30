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Сегодня, 10:42

Руденко рассказал об опыте работы с Федотовым в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал об опыте работы с Владимиром Федотовым в «Сочи».

«Команда хорошо выступила. Я неплохо начал, но потом почему-то психологически просел. Может, не выдержал конкуренцию с Антоном Заболотным. У нас были собраны опытные футболисты. Думаю, что на их багаже мы вытаскивали матчи. Плюс Владимир Валентинович ставил игру, рассказывал, как против какой команды играть. У него были хорошие тренировки. Карраскаль и Медина не нашли общего языка с Федотовым и покинули ЦСКА? Не знаю, почему они не сошлись. Адекватный тренер. Просто у него свои требования. Ты их выполняешь на поле и будешь играть», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Федотов возглавляет ЦСКА с июня 2022 года.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 армейцы занимают восьмое место в таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-rudenko-fedotov-adekvatny-j-trener-u-nego-svoi-trebovaniya/
Александр Руденко
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Защитник «Страсбура» Ньямси начал проходить медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Источник: полузащитник Айсауи переходит в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Спартак

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