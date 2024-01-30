Руденко рассказал об опыте работы с Федотовым в «Сочи»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал об опыте работы с Владимиром Федотовым в «Сочи».

«Команда хорошо выступила. Я неплохо начал, но потом почему-то психологически просел. Может, не выдержал конкуренцию с Антоном Заболотным. У нас были собраны опытные футболисты. Думаю, что на их багаже мы вытаскивали матчи. Плюс Владимир Валентинович ставил игру, рассказывал, как против какой команды играть. У него были хорошие тренировки. Карраскаль и Медина не нашли общего языка с Федотовым и покинули ЦСКА? Не знаю, почему они не сошлись. Адекватный тренер. Просто у него свои требования. Ты их выполняешь на поле и будешь играть», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Федотов возглавляет ЦСКА с июня 2022 года.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 армейцы занимают восьмое место в таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.