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Черевченко надеется на открытый футбол в матче «Арсенал» — «Урал»

16:28

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Урала».

— Нынешняя схема нам привычнее, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер. — В Питере мы в пять защитников действовали впервые. Игра покажет.

— Ждать ли сегодня открытой игры?

— Надеемся на это. В футбол играют для зрителей.

— Как «Урал» изменился по сравнению с прошлым сезоном?

— Так же играет: атакующий футбол, активный прессинг.

— Кирилл Комбаров возвращается после травмы. Он правый защитник, Бауэр тоже выходил в последних матчах справа. Как распределятся их роли?

— Будут на флангах играть.

— Кто слева?

— Увидите. Скоро.

Арсенал Т — Урал

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