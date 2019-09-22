Черевченко надеется на открытый футбол в матче «Арсенал» — «Урал»
16:28
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Урала».
— Нынешняя схема нам привычнее, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер. — В Питере мы в пять защитников действовали впервые. Игра покажет.
— Ждать ли сегодня открытой игры?
— Надеемся на это. В футбол играют для зрителей.
— Как «Урал» изменился по сравнению с прошлым сезоном?
— Так же играет: атакующий футбол, активный прессинг.
— Кирилл Комбаров возвращается после травмы. Он правый защитник, Бауэр тоже выходил в последних матчах справа. Как распределятся их роли?
— Будут на флангах играть.
— Кто слева?
— Увидите. Скоро.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
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