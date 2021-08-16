Черевченко: «На поле была одна команда — это «Сочи»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:3).
— Я коротко скажу. Сегодня на поле была одна команда — это «Сочи», — цитирует тренера сайт подмосковной команды.
— Что у «Химок» не получилось в этой встрече?
— Вообще все.
— Почему не выпустили раньше новичка Адеми? Как оцените его готовность?
— Готовность еще рано оценивать, потому что он всего три тренировки с командой провел. Это первое. Второе — мы с ним разговаривали. Он сам чувствует свой организм. Сказал, что еще не готов.
— Почему решили отказаться от услуг Аршака Коряна и отдать его в аренду?
— Это наше общее решение.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/avgust/igor-cherevchenko-segodnya-mnogoe-ne-poluchalos-na-pole/
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