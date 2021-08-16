Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владимир Федотов — о победе над «Химками»: «Ребятам было непросто черпать энергию и эмоции»

16 августа 2021, 23:16
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я благодарен ребятам, им было непросто черпать энергию и эмоции. Они восстановились, нашли силы и показали добротный футбол. Думаю, что победа заслуженная, и мы посвящаем ее нашим преданным болельщикам. Хотелось бы, чтобы на трибунах их было как модно больше», — цитирует тренера пресс-служба сочинского клуба.

Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Адвокат рассказал о странностях в деле погибшей студентки МГИМО
Видео: Зачем мэр Кривого Рога перед смертью надел носки
В аэропорту Кабула задержали посадку военного самолета Нидерландов
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр