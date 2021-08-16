Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я благодарен ребятам, им было непросто черпать энергию и эмоции. Они восстановились, нашли силы и показали добротный футбол. Думаю, что победа заслуженная, и мы посвящаем ее нашим преданным болельщикам. Хотелось бы, чтобы на трибунах их было как модно больше», — цитирует тренера пресс-служба сочинского клуба.