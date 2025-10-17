Черчесов: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35 миллионов, то Садулаев чем хуже?»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал рыночную стоимость полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.
— Говорили, что «Ахмат» летом запросил за Садулаева 11 миллионов евро, а ЦСКА предлагал 8. Это правда?
— 11 миллионов? Не может быть. Почему так дешево? Но если бы ко мне пришли и сказали, что армейцы дают восемь, я бы ответил просто: с арифметикой у меня все в порядке, и с умножением, и с прибавлением. Когда трудился в «Ференцвароше», за одного игрока сначала предлагали 800 тысяч. Сказал президенту: «У нас дешевых футболистов уже нет». Через пару недель того же человека продали в Испанию за 3,8 миллиона. Так и здесь. Цена не берется с потолка — она формируется рынком. Все зависит от спроса, уровня футболиста, его необходимости для клуба. Главное — вести разговор профессионально и с уважением, а не на эмоциях.
— Но суммы, о которых вы говорите, это вообще реальные цифры? Со стороны кажется, что 11 и даже 8 миллионов за Садулаева — слишком серьезно.
— Почему? Если Гарсия стоит 20 миллионов, это уже не теория, а практика. Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой суммы за Лечи — почему нет? Мы же сравниваем, оцениваем. Эмоциями ни мы, ни покупатель не можем руководствоваться, это непрофессионально. Я рад, что Садулаев остался у нас. Он видит, как все вокруг растет. У нас новая инфраструктура, новое поле, мини-база, фитнес-центр — все сделали буквально за последние пару месяцев. Когда футболисты ощущают, что клуб развивается во всех направлениях, у них и внутри отношение меняется. Раньше, может, кто-то думал об одном, а теперь — о другом. Мы с Закриевым и Газзаевым постоянно обсуждаем, что нужно делать дальше.
— Но зимой, возможно, за Садулаевым снова придут. Уже чувствуете интерес?
— Если придут с предложением, как за Луиса Энрике, 35 миллионов, ну хотя бы половину от этого, будем разговаривать. Конечно, я шучу — все решит президент «Ахмата». Я всегда говорил: клуб выше любого тренера, и меня в том числе, — сказал Черчесов «СЭ».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.
После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0