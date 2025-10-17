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17 октября 2025, 09:20

Черчесов: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35 миллионов, то Садулаев чем хуже?»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Лечи Садулаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал рыночную стоимость полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

— Говорили, что «Ахмат» летом запросил за Садулаева 11 миллионов евро, а ЦСКА предлагал 8. Это правда?

— 11 миллионов? Не может быть. Почему так дешево? Но если бы ко мне пришли и сказали, что армейцы дают восемь, я бы ответил просто: с арифметикой у меня все в порядке, и с умножением, и с прибавлением. Когда трудился в «Ференцвароше», за одного игрока сначала предлагали 800 тысяч. Сказал президенту: «У нас дешевых футболистов уже нет». Через пару недель того же человека продали в Испанию за 3,8 миллиона. Так и здесь. Цена не берется с потолка — она формируется рынком. Все зависит от спроса, уровня футболиста, его необходимости для клуба. Главное — вести разговор профессионально и с уважением, а не на эмоциях.

— Но суммы, о которых вы говорите, это вообще реальные цифры? Со стороны кажется, что 11 и даже 8 миллионов за Садулаева — слишком серьезно.

— Почему? Если Гарсия стоит 20 миллионов, это уже не теория, а практика. Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой суммы за Лечи — почему нет? Мы же сравниваем, оцениваем. Эмоциями ни мы, ни покупатель не можем руководствоваться, это непрофессионально. Я рад, что Садулаев остался у нас. Он видит, как все вокруг растет. У нас новая инфраструктура, новое поле, мини-база, фитнес-центр — все сделали буквально за последние пару месяцев. Когда футболисты ощущают, что клуб развивается во всех направлениях, у них и внутри отношение меняется. Раньше, может, кто-то думал об одном, а теперь — о другом. Мы с Закриевым и Газзаевым постоянно обсуждаем, что нужно делать дальше.

— Но зимой, возможно, за Садулаевым снова придут. Уже чувствуете интерес?

— Если придут с предложением, как за Луиса Энрике, 35 миллионов, ну хотя бы половину от этого, будем разговаривать. Конечно, я шучу — все решит президент «Ахмата». Я всегда говорил: клуб выше любого тренера, и меня в том числе, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое эксклюзивное интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
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Жерсон
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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