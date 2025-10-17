Черчесов: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35 миллионов, то Садулаев чем хуже?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал рыночную стоимость полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

— Говорили, что «Ахмат» летом запросил за Садулаева 11 миллионов евро, а ЦСКА предлагал 8. Это правда?

— 11 миллионов? Не может быть. Почему так дешево? Но если бы ко мне пришли и сказали, что армейцы дают восемь, я бы ответил просто: с арифметикой у меня все в порядке, и с умножением, и с прибавлением. Когда трудился в «Ференцвароше», за одного игрока сначала предлагали 800 тысяч. Сказал президенту: «У нас дешевых футболистов уже нет». Через пару недель того же человека продали в Испанию за 3,8 миллиона. Так и здесь. Цена не берется с потолка — она формируется рынком. Все зависит от спроса, уровня футболиста, его необходимости для клуба. Главное — вести разговор профессионально и с уважением, а не на эмоциях.

— Но суммы, о которых вы говорите, это вообще реальные цифры? Со стороны кажется, что 11 и даже 8 миллионов за Садулаева — слишком серьезно.

— Почему? Если Гарсия стоит 20 миллионов, это уже не теория, а практика. Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой суммы за Лечи — почему нет? Мы же сравниваем, оцениваем. Эмоциями ни мы, ни покупатель не можем руководствоваться, это непрофессионально. Я рад, что Садулаев остался у нас. Он видит, как все вокруг растет. У нас новая инфраструктура, новое поле, мини-база, фитнес-центр — все сделали буквально за последние пару месяцев. Когда футболисты ощущают, что клуб развивается во всех направлениях, у них и внутри отношение меняется. Раньше, может, кто-то думал об одном, а теперь — о другом. Мы с Закриевым и Газзаевым постоянно обсуждаем, что нужно делать дальше.

— Но зимой, возможно, за Садулаевым снова придут. Уже чувствуете интерес?

— Если придут с предложением, как за Луиса Энрике, 35 миллионов, ну хотя бы половину от этого, будем разговаривать. Конечно, я шучу — все решит президент «Ахмата». Я всегда говорил: клуб выше любого тренера, и меня в том числе, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.