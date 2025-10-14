Черчесов: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о периоде работы в «Спартаке».

«В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть в футбол. Знаний тогда еще не было. Я не смог до конца довести команду до чемпионства», — сказал Черчесов.

Специалист возглавлял московскую команду с 2007 по 2008 год.