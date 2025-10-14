Черчесов: «Все футболисты знают, что Саламыч не кричит и не орет»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о работе в грозненском клубе.

«Я родился в ста километрах от Грозного. Мне там все понятно. Мне там легче. Слово сказал — сделали. Нет двойных стандартов. Нет компромиссов, есть определенный кодекс. Расскажу про штрафников. Спускаюсь как-то утром за час до отъезда — сидит футболист в бутсах. Спустя час отъезжаем, а его нет... Вопрос. Оказывается он поднялся обратно и заснул. Ну заснул и заснул... Все футболисты знают, что Саламыч не кричит, не орет. Завтра просто принесет штраф и никаких вопросов. Мы не орем, не кричим, рекомендуем опаздывать почаще!» — сказал Черчесов.

62-летний специалист работает в «Ахмате» с августа 2025 года. После 11 туров грозненцы с 15 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.