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Сегодня, 21:15

Черчесов: «Такие фигуры, как Дзюба, нужны нашему футболу»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что видел обзор матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

— В прошедшие выходные в РПЛ состоялись два громких матча — дерби «Спартак» — «Динамо» и «Локомотив» — «Зенит». Вам удалось их посмотреть?

— Московское дерби шло практически параллельно с нашим матчем в чемпионате Венгрии, так что посмотреть его я объективно не мог. Обзора матча тоже не видел. А вот обзор встречи «Локомотива» с «Зенитом» посмотрел.

— Перед игрой нагнетались жуткие страсти на тему того, какой страшной будет месть хорошо вам знакомого Артема Дзюбы «Зениту». Вы тоже ожидали, что он сможет доставить проблемы команде Семака?

— Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел, только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей.

В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артем — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу.

Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России.

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 2 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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