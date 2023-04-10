Шикунов: «Дзюба поступил неправильно, что не пожал руку Семаку»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию, произошедшую после матча «Локомотив» — «Зенит».

«Конечно, неправильно, что Дзюба не пожал руку Семаку. Но он же сказал, что просто не увидел Сергея Богдановича. Не надо раздувать из этого что-то. Это их личное дело. Может, Артем не захотел увидеть Семака. Не знаю, почему так произошло, поэтому не хочу судить», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.