Metaratings: Кононов останется в «Торпедо» как минимум до зимы
Главный тренер Олег Кононов останется в «Торпедо» как минимум до зимы, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, данное решение принял руководитель клуба Леонид Соболев. Отмечается, что специалист уже начал заниматься трансферами.
По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» с 65 очками заняло второе место в турнирной таблице первой лиги и обеспечило себе прямой выход в РПЛ.
Кононов возглавляет автозаводцев с января 2024 года.
Источник: Metaratings.ru
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