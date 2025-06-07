Metaratings: Кононов останется в «Торпедо» как минимум до зимы

Главный тренер Олег Кононов останется в «Торпедо» как минимум до зимы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, данное решение принял руководитель клуба Леонид Соболев. Отмечается, что специалист уже начал заниматься трансферами.

По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» с 65 очками заняло второе место в турнирной таблице первой лиги и обеспечило себе прямой выход в РПЛ.

Кононов возглавляет автозаводцев с января 2024 года.