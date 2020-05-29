Черчесов посетит матч «Уфа» — «Тамбов». Виртуально
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов виртуально посетит матч 23-го тура РПЛ между «Уфой» и «Тамбовом», сообщает официальный Instagram клуба из Башкирии.
— Мы благодарим Станислава Саламовича, что он поддержал нашу акцию, — говорится в сообщении. — Его фотография будет размещена на персональном «аватаре» на секторе стадиона «Нефтяник».
Ранее уфимцы попросили болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба, чтобы разместить их на трибунах во время матча.
Главный тренер сборной России посетит матч #УфаТамбов * Мы благодарим Станислава Саламовича, что он поддержал нашу акцию. Его фотография будет размещена на персональном «аватаре» на секторе стадиона «Нефтяник». * Хотите так же попасть на трибуны нашего стадиона!? Успейте до 2 июня 2020 г. Прислать свою фотографию на электронную почту: floop91@mail.ru и виртуально поддержите родной клуб. * Спешите, количество мест ограниченно! #фкУфа #МыУфа #СтаниславЧерчесов