Главный тренер сборной России Станислав Черчесов виртуально посетит матч 23-го тура РПЛ между «Уфой» и «Тамбовом», сообщает официальный Instagram клуба из Башкирии.

— Мы благодарим Станислава Саламовича, что он поддержал нашу акцию, — говорится в сообщении. — Его фотография будет размещена на персональном «аватаре» на секторе стадиона «Нефтяник».

Ранее уфимцы попросили болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба, чтобы разместить их на трибунах во время матча.