«Уфа» предложила болельщикам способ оказаться на стадионе, несмотря на ограничения из-за коронавируса

«Уфа» предложила болельщикам необычный способ «оказаться» на трибунах стадиона на домашних матчах в домашних матчах оставшейся части сезона-2019/20.

Клуб попросил болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.

— Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции эти матчи пройдут в закрытом формате, — говорится в сообщении на официальном сайте «Уфы». — Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. Присылайте свое фото 2 июня 2020 года в экипировке «Уфы» или со стадиона «Нетяник».