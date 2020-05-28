«Уфа» предложила болельщикам способ оказаться на стадионе, несмотря на ограничения из-за коронавируса
«Уфа» предложила болельщикам необычный способ «оказаться» на трибунах стадиона на домашних матчах в домашних матчах оставшейся части сезона-2019/20.
Клуб попросил болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.
— Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции эти матчи пройдут в закрытом формате, — говорится в сообщении на официальном сайте «Уфы». — Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. Присылайте свое фото 2 июня 2020 года в экипировке «Уфы» или со стадиона «Нетяник».
Домашние матчи «Уфы» пройдут со зрителями!https://t.co/J9gnN3TpZb pic.twitter.com/sva22HYQ6T— ФК УФА (@UfaFc) May 28, 2020
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/component/k2/domashnie-matchi-ufy-projdut-so-zritelyami