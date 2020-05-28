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«Уфа» предложила болельщикам способ оказаться на стадионе, несмотря на ограничения из-за коронавируса

13:40
Стадион &quot;Нефтяник&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Стадион &quot;Нефтяник&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Уфа» предложила болельщикам необычный способ «оказаться» на трибунах стадиона на домашних матчах в домашних матчах оставшейся части сезона-2019/20.

Клуб попросил болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.

— Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции эти матчи пройдут в закрытом формате, — говорится в сообщении на официальном сайте «Уфы». — Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. Присылайте свое фото 2 июня 2020 года в экипировке «Уфы» или со стадиона «Нетяник».

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/domashnie-matchi-ufy-projdut-so-zritelyami

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