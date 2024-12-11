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Судейство

Сегодня, 10:45

Черчесов — о коррупционном скандале в РПЛ: «Видимо, Федорищев имеет на руках определенные факты»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал деятельность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, заявившего о коррупции в российском судейском корпусе.

— Как относитесь к инициативам нового губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который начал кампанию против коррупции в российском судейском корпусе и против влияния на наш футбол агентов?

— Если руководитель такого ранга делает столь громкие заявления, то, видимо, имеет на руках определенные факты. Об этом же свидетельствует и то, что полиция начала проверку на основании обращения Федорищева. Но какие именно аргументы у него есть, никто пока сказать не может — дождемся развития ситуации, — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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