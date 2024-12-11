Черчесов — о коррупционном скандале в РПЛ: «Видимо, Федорищев имеет на руках определенные факты»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал деятельность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, заявившего о коррупции в российском судейском корпусе.

— Как относитесь к инициативам нового губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который начал кампанию против коррупции в российском судейском корпусе и против влияния на наш футбол агентов?

— Если руководитель такого ранга делает столь громкие заявления, то, видимо, имеет на руках определенные факты. Об этом же свидетельствует и то, что полиция начала проверку на основании обращения Федорищева. Но какие именно аргументы у него есть, никто пока сказать не может — дождемся развития ситуации, — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.

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