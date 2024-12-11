Макгиди — о политической ситуации: «США участвовали во многих конфликтах в мире, но никто не отстранял их спортсменов»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских сборных и клубов.

— Вы живете в Глазго и заявляете, что готовы приехать в Россию. Что в Шотландии говорят о политической ситуации?

— Сложно сказать. Потому что многие люди в Великобритании не очень погружены в этот вопрос. Что касается моего мнения, то глобально я не согласен с тем, что происходит. И думаю, что Запад, возможно, подтолкнул Россию к нынешней ситуации.

— Миралем Пьянич после трансфера в ЦСКА призвал международный спорт отказаться от двойных стандартов.

— Я согласен с ним. США участвовали в конфликтах во многих странах по всей планете, но никто никогда не отстранял их спортсменов и сборные от соревнований. Они всегда участвовали в Олимпиадах. А Россия почему не может? Футбол должен оставаться вне политики! Я искренне не понимаю, почему игроки должны быть наказаны.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.