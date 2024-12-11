Станислав Черчесов: «Дзюба в «Кайрате»? Президент этого клуба умеет удивлять»

Разговор с российским главным тренером сборной Казахстана.

Надеюсь, к марту Алип будет в полном порядке

— Уже 13 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в европейской зоне. Чего ждете от нее?

— Мы все видели корзины, которые распределят команды по группам. Казахстану достанутся непростые соперники. О конкретике же поговорим после церемонии.

— Вас не удивило, что она пройдет в онлайн-формате?

— Впервые прочитал об этом на вашем сайте. Хотел было удивиться, но тут подумал, что в наше время удивляться уже нечему. Видимо, ФИФА так сейчас удобнее. Но жаль, что не получится повидаться с коллегами из других стран, ведь у меня среди них много знакомых.

— 20 декабря выберут нового президента Казахстанской федерации футбола. Уже знаете, кто станет ее новым главой?

— Нет. Узнаю тогда, когда футбольная общественность страны сделает свой выбор. У меня действующий контракт с федерацией. Когда станет известно имя нового президента, мы наверняка оперативно пообщаемся и обсудим все насущные вопросы. А пока вряд ли могу сказать что-то еще на эту тему.

— Когда стартует следующий чемпионат Казахстана и когда ваша сборная проведет первый матч в 2025 году?

— Надо сначала дождаться результатов жеребьевки отбора ЧМ. Когда станет ясен состав групп и календарь, тогда можно будет определиться с четким расписанием и национального чемпионата, и всего сезона, тем более что пока нет ясности с Кубком лиги. Мы буквально на днях беседовали об этом всем с директором Футбольной лиги Казахстана Гани Кайназаровым. Пока понятно только то, что первенство стартует в марте. Тогда же сборная, видимо, и проведет свою первую игру в 2025 году.

Фото Казахстанская федерация футбола

— Как вы оцените уходящий год с точки зрения интриги в казахстанском чемпионате?

— Мне кажется, что сезон получился очень интересным. В первенстве до последнего тура не был известен победитель. В итоге им оказался «Кайрат», с чем его можно и нужно поздравить. При этом «Актобе» взял национальный Кубок, а «Астана» — Кубок лиги. Если вспомнить, что в начале года Суперкубок выиграл «Тобол», то получается, что у всех четырех трофеев-2024 разные хозяева. Календарный сезон в Казахстане завершится 19 декабря, когда «Астана» встретится с АПОЭЛ в Лиге конференций. Жаль, что столичной команде не удалось удержать победу против португальской «Витории» в предыдущем матче.

— Насколько серьезные изменения в составе ждут сборную Казахстана в новом году?

— Сейчас декабрь, а мы начнем играть в марте. Сегодня рано говорить о конкретных изменениях. Тем более сейчас у многих кандидатов в национальную команду идет активное движение — переговоры по поводу возможной смены клубов. Кто и где окажется, у кого сколько ожидается игровой практики, как дела с травмами — пока слишком много непонятного, чтобы делать окончательные выводы. Понятно, что у нас есть основная обойма, но нюансов, разумеется, хватает. Определенно могу сказать, что и дальше станем привлекать молодых ребят. Прошедшей осенью мы подтянули четырех перспективных парней, продолжим работать над этим вопросом и дальше.

— Появилась новость, что ваш ассистент Константин Горовенко который ранее возглавлял молодежную сборную, может в новом сезоне возглавить один из местных клубов. Это действительно так?

— Мы с Константином все время на связи. Пока я не получал от него такой информации. Реально ли совмещение? В теории да, а на практике ему надо сначала получить конкретное предложение. Плюс следует дождаться избрания нового президента КФФ, ведь подобные решения должны согласовываться с руководством федерации.

— Вы говорите, что состав сборной Казахстана придется рассматривать и через призму травм. Когда ожидаете возвращения в строй одного из своих лидеров — центрального защитника Алипа?

— Мы с ним на днях общались. Как я понимаю, обошлось без перелома. Надеюсь, к марту Нуралы будет в полном порядке, а в «Зените» успеет к тому моменту получить игровую практику на предсезонных турнирах.

Крупная победа «Спартака» в Краснодаре для меня сюрпризом не стала

— Если продолжить тему казахстанцев в России, то как вам прогресс Максима Самородова в «Ахмате»? Процесс его адаптации в Грозном можно считать завершенным?

— Думаю, что это была не адаптация, а некая прострация. Максим, видимо, в какой-то момент оказался в ситуации, когда процесс переговоров и мысли о трансфере отвлекали от полной концентрации на тренировочном процессе. Такое случается, и хочется верить, что теперь дела пойдут живее.

— Как Самородов выглядел в национальной команде?

— На первых двух сборах был далек от оптимальных кондиций, поэтому и сыграл мало. На третьем же Максим смотрелся уже иначе. Мы с ним продуктивно пообщались, дали определенные рекомендации. Думаю, что это в итоге пошло ему на пользу и в выступлениях за клуб.

— Кто мог бы пойти по пути Самородова?

— На мой взгляд, к РПЛ готов Ислам Чесноков. И не только к ней: мне уже звонили из-за границы, спрашивали о нем. Парень стал лучшим бомбардиром чемпионата по системе «гол+пас» («10+2». - Прим. Г.К.), заметно прибавил в последнее время. Ислам способен прогрессировать и в дальнейшем.

— Раз уж мы коснулись «Ахмата», то не могу не спросить вас как бывшего вратаря о курьезном голе динамовского голкипера Лещука в ворота Шелии. Что это было?

— Несчастный случай для Шелии. И — награда Лещуку за то, что рискнул оставить свои ворота.

— Не припомню, чтобы вы кому-то забивали, а пропускали от коллег по амплуа?

— Нет. Но давайте не забывать, что случай в Грозном все-таки не первый в мировом футболе. Да, редкий, но всякое ведь бывает. Шелии надо побыстрее выбросить тот эпизод из головы и работать дальше.

— РПЛ ушла на зимнюю паузы. А в предпоследнем туре 2024 года произошел еще один редкий случай: на своих полях потерпели поражения три клуба из лидирующей группы — «Зенит», «Краснодар» и «Локо»...

— Неудачи «Зенита» против «Крыльев» не ожидал. Того, что «Локомотив» уступит «Химкам» — тоже. А вот то, что «Спартак» оказался сильнее «Краснодара», не удивило. Красно-белые набрали отличный ход, что доказала не только победа над «быками», но и разгромы железнодорожников до этого и «Пари НН» в заключительном туре года.

— Главным героем матча «Зенит» — «Крылья» стал Иван Сергеев, напомнивший о себе бывшей команде Сергея Семака. В составе «Акрона» победный мяч в ворота питерцев на счету Артема Дзюбы. Работает «закон бывших»?

— Да, но! Сергеев хорошо действовал против «Зенита», но ведь и партнеры ему здорово помогли, тот же Олейников, например. Плюс оборона хозяев допустила такие ошибки, которые ей в нашем чемпионате несвойственны. Что касается Артема, то настрой на «Зенит» у него был, есть и будет особым, но на поле-то выходит не один. Вот тут вратарь Васютин, арендованный у невского клуба, подтащил.

Ну а «Зенит» во главе со своими лидерами должен быть зол прежде всего на самого себя на два последних результата.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Недавно выходила новость, что «Кайрат» якобы готов рассмотреть кандидатуру Дзюбы на усиление к квалификации в следующей Лиге чемпионов. Верите в это?

— От самого Артема ничего на эту тему не слышал, но он в любом случае не обязан рассказывать мне о своих планах — как и президент алм-атинского клуба. Мы давно знакомы с Кайратом Боранбаевым, с большим уважением отношусь к его работе. Например, импонирует, что он много работает над развитием молодежного футбола, часто отправляет свои юношеские команды на международные турниры. Я бывал в академии «Кайрата», она производит сильное впечатление.

Чем больше в Казахстане станут уделять внимания детско-юношескому направлению, тем большего прогресса добьются.

Что касается Дзюбы, то знаю, что Кайрат Советаевич умеет удивлять. Ну а у самого Артема еще есть запал. Так что поживем — увидим.

— Как относитесь к инициативам нового губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который начал кампанию против коррупции в российском судейском корпусе и против влияния на наш футбол агентов?

— Если руководитель такого ранга делает столь громкие заявления, то, видимо, имеет на руках определенные факты. Об этом же свидетельствует и то, что полиция начала проверку на основании обращения Федорищева. Но какие именно аргументы у него есть, никто пока сказать не может — дождемся развития ситуации.