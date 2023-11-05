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Черчесов надел шарф «Спартака» после перерыва матча с «Локомотивом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Скриншот трансляции матча

Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов надел шарф красно-белых после первого тайма матча с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

До перерыва Черчесов находился на трибунах в шарфе «Локомотива». Сразу после первого тайма он надел шарф красно-белых поверх атрибутики железнодорожников.

Черчесов по ходу карьеры игрока выступал за «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, он работал спортивным директором и главным тренером красно-белых с 2006 по 2008 годы.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял до июля этого года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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