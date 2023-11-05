Нгамале отправился с «Динамо» на матч против «Сочи»

По информации «СЭ», вингер «Динамо» Муми Нгамале оправился от повреждения, из-за которого был вне заявки в двух последних матчах — с «Уралом» и «Пари НН».

Камерунец полетел с командой в Сочи. Он готов к встрече с командой Александра Точилина.

Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет в понедельник, 6 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.