Чепчугов сообщил, что с ним все в порядке

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов 16 февраля опубликовал новый пост в Instagram, в котором сообщил, что с ним все в порядке.

«Всем привет! Спешу сообщить, все хорошо! Спасибо за поддержку!» — написал Чепчугов.

15 февраля экс-голкипер опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он мешает в миске вилкой окурки от сигарет.

Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. На его счету 28 матчей за армейцев (9 из них — на ноль) и 33 пропущенных гола.