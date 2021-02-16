Экс-тренер вратарей ЦСКА прокомментировал странные публикации Чепчугова

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в беседе с «СЭ» прокомментировал публикации Сергея Чепчугова в Instagram.

«Мы с Сергеем давно не общались, ничего не могу сказать про него. Может быть, с головой что-то не то. Когда работал с ним, ничего особенного не было. Все мы со странностями. Разок он был наказан за то, что был выпивший, это правда, но больше ничего. В работе к нему претензий не было, я его считал неплохим, только не хватало немного характера. По технике отличный был, играл за основу и в кубке, и в Лиге Чемпионов, не провалился. А после его ухода, может, пару раз звонок проходил и все, больше не общались», — сказал Чанов «СЭ».

Накануне Чепчугов выложил видео, на котором мешает в миске вилкой окурки от сигарет. Он выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. На его счету 28 матчей за армейцев (9 из них — на ноль) и 33 пропущенных гола.

(Сергей Федоров)