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«Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую». Новый странный пост Чепчугова в Instagram

21:19
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост в Instagram. Он показал, как мешает в стакане вилкой окурки от сигарет.

«Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую», — подписал пост Чепчугов.

Публикация от Sergey Chepchugov (@s_chepchugov)

Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. На его счету 28 матчей за армейцев (9 из них — на ноль) и 33 пропущенных гола.

Недавно он рассказал о своих проблемах с алкоголем.

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