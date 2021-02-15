«Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую». Новый странный пост Чепчугова в Instagram

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост в Instagram. Он показал, как мешает в стакане вилкой окурки от сигарет.

«Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую», — подписал пост Чепчугов.

Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. На его счету 28 матчей за армейцев (9 из них — на ноль) и 33 пропущенных гола.

Недавно он рассказал о своих проблемах с алкоголем.