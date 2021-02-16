Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» прокомментировал видео, которое выложил экс-вратарь красно-синих Сергей Чепчугов.

«Видел, что происходит с Сергеем в социальных сетях. Это страшно. Могу сказать только одно: ему нужно заняться любимым делом, найти работу. Когда человек занят, он чувствует ответственность перед собой, перед работодателем. Ему попросту не до этих вещей. Если бы я сейчас сам работал, то конечно бы помог ему. Я знаю его, как хорошего вратаря. Он мог бы еще играть. Думаю, что ему найти работу, связанную с футболом, можно всегда. Можно и детей пойти тренировать. Главное — быть чем-то занятым», — сказал Онопко «СЭ».

Вчера, 16 февраля, экс-вратарь «армейцев» Сергей Чепчугов выложил видео, в котором мешает в тарелке окурки от сигарет.

(Владимир Пушкарев)