Черчесов может обсудить с Нурмагомедовым возможность тренировок в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов пообщаться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по поводу тренировок в национальной команде.

«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать», — цитирует ТАСС Черчесова.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. 8 февраля боец заявил, что мечтает провести официальный матч за профессиональный футбольный клуб.