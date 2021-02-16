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Черчесов может обсудить с Нурмагомедовым возможность тренировок в сборной России

15:36
Станислав Черчесов и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Станислав Черчесов и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов пообщаться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по поводу тренировок в национальной команде.

«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать», — цитирует ТАСС Черчесова.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. 8 февраля боец заявил, что мечтает провести официальный матч за профессиональный футбольный клуб.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10711195

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