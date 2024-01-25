Матч «Спартака» с «Аль-Джазирой» не состоится, красно-белые сыграют с «Торпедо»

Товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Аль-Джазирой» из Абу-Даби, запланированный на 3 февраля, не состоится. Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что вместо этого 2 февраля команда проведет игру с «Торпедо». Матч пройдет в закрытом режиме.

«Спартак» примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля. Свой первый матч в турнире спартаковцы проведут 7 февраля против «Ростова».