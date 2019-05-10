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Чемпионат России, 28-й тур: расписание и результаты матчей

Все матчи тура начинаются с минуты молчания. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Все матчи тура начинаются с минуты молчания. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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Вручение чемпионского кубка в Санкт-Петербурге, матч "Зенит" – ЦСКА и другие игры 28-го тура чемпионата России во второй праздничный уик-энд в мае.

Оренбург – Урал

10 мая. Оренбург. Стадион "Газовик". 11.30 (Матч Премьер)

Оренбург - Урал

Динамо – Ростов

10 мая. Московская область. "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Динамо - Ростов

Анжи – Арсенал

10 мая. Каспийск. "Анжи Арена". 16.30 (Матч Премьер)

Анжи - Арсенал Т

Локомотив – Рубин

10 мая. Москва. "РЖД Арена". 19.00 (Матч Премьер)

Локомотив - Рубин

Енисей – Краснодар

11 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 14.00 (Матч Премьер)

Енисей - Краснодар

Ахмат – Крылья Советов

11 мая. Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (Матч Премьер)

Ахмат - Крылья Советов

Спартак – Уфа

12 мая. Москва. "Открытие Арена" 16.30 (Матч Премьер)

Спартак - Уфа

Зенит – ЦСКА

12 мая. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Зенит - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости, обзоры и статистика, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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