Чемпионат России, 28-й тур: расписание и результаты матчей

Вручение чемпионского кубка в Санкт-Петербурге, матч "Зенит" – ЦСКА и другие игры 28-го тура чемпионата России во второй праздничный уик-энд в мае.
10 мая. Оренбург. Стадион "Газовик". 11.30 (Матч Премьер)
10 мая. Московская область. "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
10 мая. Каспийск. "Анжи Арена". 16.30 (Матч Премьер)
10 мая. Москва. "РЖД Арена". 19.00 (Матч Премьер)
11 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 14.00 (Матч Премьер)
11 мая. Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (Матч Премьер)
12 мая. Москва. "Открытие Арена" 16.30 (Матч Премьер)
12 мая. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
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