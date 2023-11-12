«Краснодар» — первый, «Зенит» — второй, «Спартак» — шестой: турнирная таблица РПЛ после первого круга

В воскресенье, 12 ноября, завершился первый круг чемпионата России-2023/24.

На первом месте после 15 туров расположился «Краснодар», который в субботу сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в поединке двух первых команд РПЛ.

«Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА набрали по 25 очков, у «Спартака» и «Локомотива» — по 24.

В 16-м туре с 24 по 26 ноября встречаются: «Зенит» — «Сочи», «Ростов» — «Пари НН», «Крылья Советов» — «Локомотив», ЦСКА — «Динамо», «Рубин» — «Факел», «Балтика» — «Спартак», «Урал» — «Краснодар», «Оренбург» — «Ахмат».