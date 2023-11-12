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Сегодня, 21:43

«Краснодар» — первый, «Зенит» — второй, «Спартак» — шестой: турнирная таблица РПЛ после первого круга

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Футболисты «Краснодара»
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 12 ноября, завершился первый круг чемпионата России-2023/24.

На первом месте после 15 туров расположился «Краснодар», который в субботу сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в поединке двух первых команд РПЛ.

«Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА набрали по 25 очков, у «Спартака» и «Локомотива» — по 24.

В 16-м туре с 24 по 26 ноября встречаются: «Зенит» — «Сочи», «Ростов» — «Пари НН», «Крылья Советов» — «Локомотив», ЦСКА — «Динамо», «Рубин» — «Факел», «Балтика» — «Спартак», «Урал» — «Краснодар», «Оренбург» — «Ахмат».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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