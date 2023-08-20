Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» обошел «Спартак» после победы в Москве в 5-м туре
В воскресенье, 20 августа, завершился пятый тур чемпионата России.
Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Краснодар» и «Урал», набравшие по 13 очков.
«Зенит» после победы над «Спартаком» в Москве поднялся на третье место, «Динамо», обыгравшее ЦСКА, занимает четвертую строчку.
Результаты всех матчей 5-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
5
|
4
|
1
|
0
|
9-2
|
13
|
2
|
Урал
|
5
|
4
|
1
|
0
|
8-3
|
13
|
3
|
Зенит
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-5
|
10
|
4
|
Динамо
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11-9
|
10
|
5
|
ЦСКА
|
5
|
3
|
0
|
2
|
12-8
|
9
|
6
|
Спартак
|
5
|
3
|
0
|
2
|
12-10
|
9
|
7
|
Крылья Советов
|
5
|
2
|
2
|
1
|
12-8
|
8
|
8
|
Ростов
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-11
|
7
|
9
|
Сочи
|
5
|
2
|
0
|
3
|
8-7
|
6
|
10
|
Локомотив
|
5
|
1
|
3
|
1
|
9-9
|
6
|
11
|
Рубин
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6-11
|
5
|
12
|
Пари НН
|
5
|
1
|
1
|
3
|
2-5
|
4
|
13
|
Ахмат
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-8
|
3
|
14
|
Балтика
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3-8
|
3
|
15
|
Факел
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5-10
|
3
|
16
|
Оренбург
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-8
|
1
В матчах 6-го тура встречаются: 25 августа «Оренбург» — ЦСКА (17:30), «Факел» — «Краснодар» (20:00);
26 августа «Зенит» — «Урал» (15:00), «Рубин» — «Динамо» (17:30), «Спартак» — «Ахмат» (19:30), «Пари НН» — «Ростов» (20:00);
27 августа «Крылья Советов» — «Балтика» (17:30), «Сочи» — «Локомотив» (20:00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|4
|1
|1