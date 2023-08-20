Абаскаль про ранние предупреждения игрокам «Спартака»: «Это позорное решение»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен ранними желтыми карточками в матче с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

— Хочу также отметить травму Мозеса — это была вынужденная замена, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Не могу не отметить судейство... На 9 минуте он дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут — БАМ! Карточка. Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены — он играл хорошо. Но имея желтую карточку он не мог прессинговать. И еще не могу не отметить, как команда билась в первые 5 минут после перерыва

— Не показалось ли вам, что эта желтая карточка в самом начале снизила градус борьбы.

— Я уже объяснил это на примере Игнатова, да. В таких матчах нужна интенсивность, агрессия, борьба. Надо делать шоу...

Матч обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.