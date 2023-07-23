РПЛ: турнирная таблица после 1-го тура
В воскресенье, 23 июля, завершился 1-й тур чемпионата России.
РПЛ: результаты матчей 1-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
2
|
Зенит
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
3
|
Сочи
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
4
|
Спартак
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-2
|
3
|
5
|
Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
6
|
Крылья Советов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
7
|
Урал
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
8
|
Рубин
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
9
|
Локомотив
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
10
|
Оренбург
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-3
|
0
|
11
|
ЦСКА
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
12
|
Ахмат
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
13
|
Факел
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
14
|
Динамо
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
15
|
Балтика
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
|
16
|
Пари Нижний Новгород
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
В матчах 2-го тура встречаются:
29 июля, суббота «Крылья Советов» — «Динамо» (15:00), «Урал» — «Пари Нижний Новгород» (17:30), «Ростов» — «Зенит» (20:00),
30 июля, воскресенье «Рубин» — «Оренбург» (15:00), «Факел» — «Локомотив» (17:30), «Краснодар» — «Сочи» (20:00), «Ахмат» — ЦСКА (20:00),
31 июля, понедельник «Спартак» — «Балтика» (19:30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1