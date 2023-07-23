Metaratings: московский клуб РПЛ начал переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу Оздоева
Один из московских клубов РПЛ проявляет интерес к полузащитнику «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, переговоры находятся на начальной стадии.
Ранее Оздоев уже выступал в РПЛ за «Локомотив», «Рубин», «Ахмат» и «Зенит».
В «Фатих Карагюмрюк» российский полузащитник перешел летом 2022 года в статусе свободного агента. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл 34 матча за турецкий клуб, забил 5 голов и отдал шесть результативных передач.
Источник: Metaratings
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
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|3
|
7
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|1
|0
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|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
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|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
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|0
|
16
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|1
|0
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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