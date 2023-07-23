Metaratings: московский клуб РПЛ начал переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу Оздоева

Один из московских клубов РПЛ проявляет интерес к полузащитнику «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговоры находятся на начальной стадии.

Ранее Оздоев уже выступал в РПЛ за «Локомотив», «Рубин», «Ахмат» и «Зенит».

В «Фатих Карагюмрюк» российский полузащитник перешел летом 2022 года в статусе свободного агента. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 34 матча за турецкий клуб, забил 5 голов и отдал шесть результативных передач.