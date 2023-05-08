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Сегодня, 19:16

«Зенит» стал чемпионом, ЦСКА обошел «Ростов» и «Спартак». Турнирная таблица РПЛ после 26-го тура

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Радость игроков «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В понедельник, 8 мая, матчем «Локомотив» — «Сочи» (3:0) завершился 26-й тур российской премьер-лиги.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» (3:2) досрочно оформил чемпионство.

ЦСКА обошел красно-белых и «Ростов» в борьбе за второе место.

Результаты матчей 26-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

26

20

4

2

68-15

64

2

ЦСКА

26

15

6

5

48-24

51

3

Ростов

26

14

8

4

44-34

50

4

Спартак

26

14

7

5

57-35

49

5

Ахмат

26

13

4

9

41-34

43

6

Краснодар

26

12

6

8

55-42

42

7

Динамо

26

12

6

8

44-35

42

8

Оренбург

26

12

3

11

49-50

39

9

Локомотив

26

10

5

11

45-42

35

10

Сочи

26

10

4

12

35-48

34

11

Урал

26

7

6

13

27-41

27

12

Крылья Советов

26

6

7

13

26-42

25

13

Факел

26

4

12

10

33-45

24

14

Пари НН

26

6

5

15

27-49

23

15

Химки

26

4

5

17

24-58

17

16

Торпедо М

26

3

4

19

20-49

13

В матчах 27-го тура встречаются:
13 мая, суббота «Урал» — «Оренбург» 12:00, «Химки» — «Спартак» 14:00, «Зенит» — «Краснодар» 16:30, ЦСКА — «Торпедо» 19:00;
14 мая, воскресенье «Крылья Советов» — «Локомотив» 14:00, «Динамо» — «Ахмат» 16:30, «Сочи» — «Ростов» 19:00, «Факел» — «Пари НН» 19:00.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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