«Зенит» стал чемпионом, ЦСКА обошел «Ростов» и «Спартак». Турнирная таблица РПЛ после 26-го тура
В понедельник, 8 мая, матчем «Локомотив» — «Сочи» (3:0) завершился 26-й тур российской премьер-лиги.
«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» (3:2) досрочно оформил чемпионство.
ЦСКА обошел красно-белых и «Ростов» в борьбе за второе место.
Результаты матчей 26-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
26
|
20
|
4
|
2
|
68-15
|
64
|
2
|
ЦСКА
|
26
|
15
|
6
|
5
|
48-24
|
51
|
3
|
Ростов
|
26
|
14
|
8
|
4
|
44-34
|
50
|
4
|
Спартак
|
26
|
14
|
7
|
5
|
57-35
|
49
|
5
|
Ахмат
|
26
|
13
|
4
|
9
|
41-34
|
43
|
6
|
Краснодар
|
26
|
12
|
6
|
8
|
55-42
|
42
|
7
|
Динамо
|
26
|
12
|
6
|
8
|
44-35
|
42
|
8
|
Оренбург
|
26
|
12
|
3
|
11
|
49-50
|
39
|
9
|
Локомотив
|
26
|
10
|
5
|
11
|
45-42
|
35
|
10
|
Сочи
|
26
|
10
|
4
|
12
|
35-48
|
34
|
11
|
Урал
|
26
|
7
|
6
|
13
|
27-41
|
27
|
12
|
Крылья Советов
|
26
|
6
|
7
|
13
|
26-42
|
25
|
13
|
Факел
|
26
|
4
|
12
|
10
|
33-45
|
24
|
14
|
Пари НН
|
26
|
6
|
5
|
15
|
27-49
|
23
|
15
|
Химки
|
26
|
4
|
5
|
17
|
24-58
|
17
|
16
|
Торпедо М
|
26
|
3
|
4
|
19
|
20-49
|
13
В матчах 27-го тура встречаются:
13 мая, суббота «Урал» — «Оренбург» 12:00, «Химки» — «Спартак» 14:00, «Зенит» — «Краснодар» 16:30, ЦСКА — «Торпедо» 19:00;
14 мая, воскресенье «Крылья Советов» — «Локомотив» 14:00, «Динамо» — «Ахмат» 16:30, «Сочи» — «Ростов» 19:00, «Факел» — «Пари НН» 19:00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6