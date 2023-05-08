Нигматуллин высказался о выступлении Кержакова в текущем сезоне РПЛ

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался о выступлении вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в текущем сезоне РПЛ.

«Кержаков играет достаточно ровно, без всплесков. У его ворот не так много моментов. Задача Михаила — не ошибаться и не делать ключевых ошибок, которые приводят к голу. С этим он справляется лучше Селихова», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Накануне «Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартака» (3:2). Вратарь красно-белых Александр Селихов допустил ошибку, которая привела к первому голу питерцев.

На счету Селихова 36 пропущенных голов в 25 матчах, а Кержаков пропустил 15 мячей в 26 играх.