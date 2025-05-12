Футбол
12 мая, 21:20

РПЛ, результаты 28-го тура: ЦСКА победил «Краснодар», «Динамо» обыграло «Спартак» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Динамо» Бителло, спартаковцы Данил Пруцев и Манфред Угальде (справа налево).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
28-й тур чемпионата России сезона-2024/25

10 мая «Оренбург» сыграл вничью с «Химками» (1:1), «Динамо» (Махачкала) проиграло «Зениту» (0:1), ЦСКА победил «Краснодар» (1:0).

11 мая «Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2), «Факел» уступил «Локомотиву» (0:1) и вылетел из премьер-лиги. Также в воскресенье «Динамо» в дерби победило «Спартак» (2:0), а «Рубин» переиграл «Ростов» (1:0).

12 мая тур завершился игрой «Пари НН» — «Крылья Советов» (5:2).

10 мая, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 14:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Химки
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Краснодар

11 мая, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
3:2
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ростов

12 мая, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
12 мая, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
5:2
Крылья Советов

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

Футбол
РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  gan75

    «Пари НН» — «Крылья Советов» и другие матчи... А какие это матчи, чемпионата Италии?...

    12.05.2025

  emsedov

    12.05.2025

  h c

    12.05.2025

  Отжогин

    Или кому теперь непонятно, чсто у нас будет чемпионом?

    12.05.2025

  Andrei Shulga

    Спартак проиграл и не о чем писать да писаки? Гда ваш ВЕЛИКИЙ Барко, вы же ему лизали одно место. Короче Спартак чемпион!

    11.05.2025

  Sehrgut

    Мы в Берлине, курим бамбук :bamboo:.., и это Прекрасно!!!

    11.05.2025

  Степочкин

    А Арсенал у Ливера отыграл 2 мяча ,проигрывая 2-0, все по конспектам Барсы... мода такая

    11.05.2025

  khorin66@mail.ru

    Гавнокоманда ДНИЩЕ Российского футбола уже летит от Лохов.

    11.05.2025

  Griban

    Краснодар, не подведи! Самара переживает...

    10.05.2025

    • «Пари НН» — «Крылья Советов»: видео голов матча 28-го тура РПЛ

    «Зенит» приблизился к «Краснодару», «Динамо» обошло «Спартак»: таблица РПЛ после 28-го тура
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

