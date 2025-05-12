РПЛ, результаты 28-го тура: ЦСКА победил «Краснодар», «Динамо» обыграло «Спартак» и другие матчи

28-й тур чемпионата России сезона-2024/25

10 мая «Оренбург» сыграл вничью с «Химками» (1:1), «Динамо» (Махачкала) проиграло «Зениту» (0:1), ЦСКА победил «Краснодар» (1:0).

11 мая «Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2), «Факел» уступил «Локомотиву» (0:1) и вылетел из премьер-лиги. Также в воскресенье «Динамо» в дерби победило «Спартак» (2:0), а «Рубин» переиграл «Ростов» (1:0).

12 мая тур завершился игрой «Пари НН» — «Крылья Советов» (5:2).

10 мая, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 14:30. Газовик (Оренбург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

11 мая, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 16:30. Факел (Воронеж)

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

12 мая, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

12 мая, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2024/25