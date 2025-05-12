«Зенит» приблизился к «Краснодару», «Динамо» обошло «Спартак»: таблица РПЛ после 28-го тура

Лидер чемпионата России «Краснодар» в матче 28-го тура проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

«Зенит» в гостях победил махачкалинское «Динамо» (1:0) и приблизился к команде Мурада Мусаева в таблице РПЛ.

«Динамо» в дерби победило «Спартак» со счетом 2:0 и обошло красно-белых в таблице. «Локомотив» на выезде обыграл «Факел» — 1:0.

РПЛ: результаты всех матчей 28-го тура