Чемпионат России: календарь РПЛ-2019/2020

1-й тур
12 июля, пятница
13 июля, суббота
14 июля, воскресенье
Крылья Советов – ЦСКА (16.30)
15 июля, понедельник
2-й тур
20 июля, суббота
Уфа – Краснодар (14.00)
Крылья Советов – Арсенал (16.30)
ЦСКА – Оренбург (19.00)
Ростов – Спартак (21.30)
21 июля, воскресенье
Урал – Ахмат (14.00)
Локомотив – Тамбов (16.30)
Динамо – Рубин (19.00)
Сочи – Зенит (21.30)
3-й тур
26 июля, пятница
Динамо – Урал (20.00)
27 июля, суббота
Уфа – Крылья Советов (14.00)
Тамбов – Спартак (16.30)
Краснодар – Сочи (19.00)
28 июля, воскресенье
Оренбург – Зенит (14.00)
Арсенал – Ростов (16.30)
ЦСКА – Локомотив (19.00)
29 июля, понедельник
Рубин – Ахмат (20.00)
4-й тур
3 августа, суббота
Урал – Ростов (14.00)
Крылья Советов – Локомотив (16.30)
Спартак – Динамо (19.00)
Зенит – Краснодар (21.30)
4 августа, воскресенье
Тамбов – Арсенал (16.30)
Рубин – ЦСКА (19.00)
Сочи – Уфа (21.30)
5 августа, понедельник
Ахмат – Оренбург (20.00)
5-й тур
10 августа, суббота
Оренбург – Тамбов (14.00)
Краснодар – Рубин (16.30)
Динамо – Зенит (19.00)
11 августа, воскресенье
Арсенал – Уфа (14.00)
Локомотив – Урал (16.30)
ЦСКА – Сочи (19.00)
Ахмат – Спартак (21.30)
12 августа, понедельник
Ростов – Крылья Советов (20.00)
6-й тур
16 августа, пятница
Оренбург – Сочи (20.00)
17 августа, суббота
Урал – Крылья Советов (14.00)
Тамбов – Краснодар (16.30)
Зенит – Ахмат (19.00)
18 августа, воскресенье
Рубин – Арсенал (14.00)
Уфа – Ростов (16.30)
Динамо – Локомотив (19.00)
19 августа, понедельник
Спартак – ЦСКА (20.00)
7-й тур
24 августа, суббота
Тамбов – Динамо (14.00)
Уфа – Зенит (16.30)
Краснодар – Локомотив (19.00)
25 августа, воскресенье
Крылья Советов – Спартак (14.00)
ЦСКА – Ахмат (16.30)
Ростов – Рубин (19.00)
Арсенал – Оренбург (21.30)
26 августа, понедельник
Урал – Сочи 18:00
8-й тур
30 августа, пятница
Крылья Советов – Динамо (20.00)
31 августа, суббота
Уфа – Оренбург 11:30
Рубин – Сочи (14.00)
Локомотив – Ростов (16.30)
Ахмат – Тамбов (19.00)
1 сентября, воскресенье
Урал – Краснодар (14.00)
Арсенал – ЦСКА (16.30)
Спартак – Зенит (19.00)
9-й тур
9 сентября, понедельник
Спартак – Урал
Динамо – Уф
Зенит – Арсенал
Краснодар – Крылья Советов
Сочи – Локомотив
Оренбург – Рубин
Тамбов – ЦСКА
Ростов – Ахмат
10-й тур
22 сентября, воскресенье
Ахмат – Крылья Советов
Арсенал – Урал
Уфа – Спартак
Оренбург – Локомотив
Тамбов – Ростов
Зенит – Рубин
ЦСКА – Краснодар
Динамо – Сочи
11-й тур
29 сентября, воскресенье
Спартак – Оренбург
Краснодар – Арсенал
Сочи – Ахмат
Урал – ЦСКА
Ростов – Динамо
Локомотив – Зенит
Рубин – Уфа
Крылья Советов – Тамбов
12-й тур
6 октября, воскресенье
Локомотив – Арсенал
Рубин – Тамбов
Краснодар – Спартак
Сочи – Крылья Советов
Уфа – Ахмат
Урал – Зенит
Оренбург – Динамо
ЦСКА – Ростов
13-й тур
20 октября, воскресенье
Зенит – Ростов
Спартак – Рубин
Динамо – Краснодар
Тамбов – Урал
Арсенал – Сочи
Уфа – ЦСКА
Оренбург – Крылья Советов
Ахмат – Локомотив
14-й тур
27 октября, воскресенье
Ростов – Сочи
Локомотив – Спартак
Рубин – Урал
Крылья Советов – Зенит
Краснодар – Оренбург
Тамбов – Уфа
Ахмат – Арсенал
ЦСКА – Динамо
15-й тур
3 ноября, воскресенье
Зенит – ЦСКА
Динамо – Ахмат
Спартак – Арсенал
Краснодар – Ростов
Сочи – Тамбов
Уфа – Локомотив
Урал – Оренбург
Крылья Советов – Рубин
16-й тур
10 ноября, воскресенье
Ростов – Тамбов
Локомотив – Краснодар
Рубин – Динамо
Ахмат – Урал
Сочи – ЦСКА
Арсенал – Зенит
Оренбург – Уфа
Спартак – Крылья Советов
17-й тур
24 ноября, воскресенье
Динамо – Ростов
ЦСКА – Крылья Советов
Тамбов – Локомотив
Арсенал – Краснодар
Уфа – Сочи
Урал – Спартак
Оренбург – Ахмат
Рубин – Зенит
18-й тур
1 декабря, воскресенье
Ростов – Урал
Локомотив – Динамо
Крылья Советов – Уфа
Краснодар – Тамбов
Ахмат – Рубин
Сочи – Оренбург
Зенит – Спартак
ЦСКА – Арсенал
19-й тур
8 декабря, воскресенье
Зенит – Динамо
Спартак – Ростов
Краснодар – ЦСКА
Тамбов – Оренбург
Ахмат – Уфа
Сочи – Рубин
Арсенал – Локомотив
Крылья Советов – Урал
20-й тур
1 марта, воскресенье
Крылья Советов – Оренбург
Краснодар – Уфа
Тамбов – Рубин
Ахмат – Ростов
Сочи – Арсенал
Динамо – Спартак
Зенит – Локомотив
ЦСКА – Урал
21-й тур
8 марта, воскресенье
Зенит – Уфа
Динамо – Тамбов
Спартак – Краснодар
Оренбург – Арсенал
Ростов – ЦСКА
Локомотив – Ахмат
Рубин – Крылья Советов
Сочи – Урал
22-й тур
15 марта, воскресенье
Тамбов – Крылья Советов
Сочи – Краснодар
Арсенал – Рубин
Оренбург – Спартак
Ростов – Локомотив
Ахмат – Динамо
Зенит – Урал
ЦСКА – Уфа
23-й тур
22 марта, воскресенье
ЦСКА – Зенит
Локомотив – Оренбург
Крылья Советов – Ахмат
Краснодар – Динамо
Сочи – Ростов
Арсенал – Спартак
Уфа – Тамбов
Урал – Рубин
24-й тур
5 апреля, воскресенье
Ахмат – Сочи
Урал – Тамбов
Оренбург – Краснодар
Ростов – Арсенал
Рубин – Локомотив
Зенит – Крылья Советов
Спартак – Уфа
Динамо – ЦСКА
25-й тур
12 апреля, воскресенье
ЦСКА – Спартак
Ростов – Краснодар
Локомотив – Крылья Советов
Тамбов – Зенит
Сочи – Динамо
Арсенал – Ахмат
Уфа – Рубин
Оренбург – Урал
26-й тур
19 апреля, воскресенье
Краснодар – Зенит
Уфа – Урал
Локомотив – Сочи
Ахмат – ЦСКА
Рубин – Оренбург
Крылья Советов – Ростов
Спартак – Тамбов
Динамо – Арсенал
27-й тур
26 апреля, воскресенье
Спартак – Локомотив
Зенит – Сочи
Ростов – Уфа
Рубин – Краснодар
Тамбов – Ахмат
Арсенал – Крылья Советов
Урал – Динамо
Оренбург – ЦСКА
28-й тур
3 мая, воскресенье
Краснодар – Урал
Сочи – Спартак
Арсенал – Тамбов
Оренбург – Ростов
Локомотив – Уфа
Ахмат – Зенит
ЦСКА – Рубин
Динамо – Крылья Советов
29-й тур
10 мая, воскресенье
Спартак – Ахмат
Зенит – Оренбург
Локомотив – ЦСКА
Рубин – Ростов
Крылья Советов – Краснодар
Тамбов – Сочи
Уфа – Динамо
Урал – Арсенал
30-й тур
17 мая, воскресенье
Краснодар – Ахмат
Уфа – Арсенал
Урал – Локомотив
Ростов – Зенит
Рубин – Спартак
Крылья Советов – Сочи
ЦСКА – Тамбов
Динамо – Оренбург
Точные дата и время матчей 9-30 туров будут названы позднее.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, онлайн-трансляции матчей, расписание и результаты игры