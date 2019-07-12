Чемпионат России: календарь РПЛ-2019/2020

"Зенит", "Локомотив" и другие клубы РПЛ начинают новый сезон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Стартует новый сезон РПЛ.

1-й тур

12 июля, пятница

Арсенал – Динамо (20.00)

13 июля, суббота

Урал – Уфа (16.30)

Спартак – Сочи (19.00)

Ростов – Оренбург (21.30)

14 июля, воскресенье

Крылья Советов – ЦСКА (16.30)

Зенит – Тамбов (19.00)

Ахмат – Краснодар (21.30)

15 июля, понедельник

Локомотив – Рубин (20.00)

2-й тур

20 июля, суббота

Уфа – Краснодар (14.00)

Крылья Советов – Арсенал (16.30)

ЦСКА – Оренбург (19.00)

Ростов – Спартак (21.30)

21 июля, воскресенье

Урал – Ахмат (14.00)

Локомотив – Тамбов (16.30)

Динамо – Рубин (19.00)

Сочи – Зенит (21.30)

3-й тур

26 июля, пятница

Динамо – Урал (20.00)

27 июля, суббота

Уфа – Крылья Советов (14.00)

Тамбов – Спартак (16.30)

Краснодар – Сочи (19.00)

28 июля, воскресенье

Оренбург – Зенит (14.00)

Арсенал – Ростов (16.30)

ЦСКА – Локомотив (19.00)

29 июля, понедельник

Рубин – Ахмат (20.00)

4-й тур

3 августа, суббота

Урал – Ростов (14.00)

Крылья Советов – Локомотив (16.30)

Спартак – Динамо (19.00)

Зенит – Краснодар (21.30)

4 августа, воскресенье

Тамбов – Арсенал (16.30)

Рубин – ЦСКА (19.00)

Сочи – Уфа (21.30)

5 августа, понедельник

Ахмат – Оренбург (20.00)

5-й тур

10 августа, суббота

Оренбург – Тамбов (14.00)

Краснодар – Рубин (16.30)

Динамо – Зенит (19.00)

11 августа, воскресенье

Арсенал – Уфа (14.00)

Локомотив – Урал (16.30)

ЦСКА – Сочи (19.00)

Ахмат – Спартак (21.30)

12 августа, понедельник

Ростов – Крылья Советов (20.00)

6-й тур

16 августа, пятница

Оренбург – Сочи (20.00)

17 августа, суббота

Урал – Крылья Советов (14.00)

Тамбов – Краснодар (16.30)

Зенит – Ахмат (19.00)

18 августа, воскресенье

Рубин – Арсенал (14.00)

Уфа – Ростов (16.30)

Динамо – Локомотив (19.00)

19 августа, понедельник

Спартак – ЦСКА (20.00)

7-й тур

24 августа, суббота

Тамбов – Динамо (14.00)

Уфа – Зенит (16.30)

Краснодар – Локомотив (19.00)

25 августа, воскресенье

Крылья Советов – Спартак (14.00)

ЦСКА – Ахмат (16.30)

Ростов – Рубин (19.00)

Арсенал – Оренбург (21.30)

26 августа, понедельник

Урал – Сочи 18:00

8-й тур

30 августа, пятница

Крылья Советов – Динамо (20.00)

31 августа, суббота

Уфа – Оренбург 11:30

Рубин – Сочи (14.00)

Локомотив – Ростов (16.30)

Ахмат – Тамбов (19.00)

1 сентября, воскресенье

Урал – Краснодар (14.00)

Арсенал – ЦСКА (16.30)

Спартак – Зенит (19.00)

9-й тур

9 сентября, понедельник

Спартак – Урал

Динамо – Уф

Зенит – Арсенал

Краснодар – Крылья Советов

Сочи – Локомотив

Оренбург – Рубин

Тамбов – ЦСКА

Ростов – Ахмат

10-й тур

22 сентября, воскресенье

Ахмат – Крылья Советов

Арсенал – Урал

Уфа – Спартак

Оренбург – Локомотив

Тамбов – Ростов

Зенит – Рубин

ЦСКА – Краснодар

Динамо – Сочи

11-й тур

29 сентября, воскресенье

Спартак – Оренбург

Краснодар – Арсенал

Сочи – Ахмат

Урал – ЦСКА

Ростов – Динамо

Локомотив – Зенит

Рубин – Уфа

Крылья Советов – Тамбов

12-й тур

6 октября, воскресенье

Локомотив – Арсенал

Рубин – Тамбов

Краснодар – Спартак

Сочи – Крылья Советов

Уфа – Ахмат

Урал – Зенит

Оренбург – Динамо

ЦСКА – Ростов

13-й тур

20 октября, воскресенье

Зенит – Ростов

Спартак – Рубин

Динамо – Краснодар

Тамбов – Урал

Арсенал – Сочи

Уфа – ЦСКА

Оренбург – Крылья Советов

Ахмат – Локомотив

14-й тур

27 октября, воскресенье

Ростов – Сочи

Локомотив – Спартак

Рубин – Урал

Крылья Советов – Зенит

Краснодар – Оренбург

Тамбов – Уфа

Ахмат – Арсенал

ЦСКА – Динамо

15-й тур

3 ноября, воскресенье

Зенит – ЦСКА

Динамо – Ахмат

Спартак – Арсенал

Краснодар – Ростов

Сочи – Тамбов

Уфа – Локомотив

Урал – Оренбург

Крылья Советов – Рубин

16-й тур

10 ноября, воскресенье

Ростов – Тамбов

Локомотив – Краснодар

Рубин – Динамо

Ахмат – Урал

Сочи – ЦСКА

Арсенал – Зенит

Оренбург – Уфа

Спартак – Крылья Советов

17-й тур

24 ноября, воскресенье

Динамо – Ростов

ЦСКА – Крылья Советов

Тамбов – Локомотив

Арсенал – Краснодар

Уфа – Сочи

Урал – Спартак

Оренбург – Ахмат

Рубин – Зенит

18-й тур

1 декабря, воскресенье

Ростов – Урал

Локомотив – Динамо

Крылья Советов – Уфа

Краснодар – Тамбов

Ахмат – Рубин

Сочи – Оренбург

Зенит – Спартак

ЦСКА – Арсенал

19-й тур

8 декабря, воскресенье

Зенит – Динамо

Спартак – Ростов

Краснодар – ЦСКА

Тамбов – Оренбург

Ахмат – Уфа

Сочи – Рубин

Арсенал – Локомотив

Крылья Советов – Урал

20-й тур

1 марта, воскресенье

Крылья Советов – Оренбург

Краснодар – Уфа

Тамбов – Рубин

Ахмат – Ростов

Сочи – Арсенал

Динамо – Спартак

Зенит – Локомотив

ЦСКА – Урал

21-й тур

8 марта, воскресенье

Зенит – Уфа

Динамо – Тамбов

Спартак – Краснодар

Оренбург – Арсенал

Ростов – ЦСКА

Локомотив – Ахмат

Рубин – Крылья Советов

Сочи – Урал

22-й тур

15 марта, воскресенье

Тамбов – Крылья Советов

Сочи – Краснодар

Арсенал – Рубин

Оренбург – Спартак

Ростов – Локомотив

Ахмат – Динамо

Зенит – Урал

ЦСКА – Уфа

23-й тур

22 марта, воскресенье

ЦСКА – Зенит

Локомотив – Оренбург

Крылья Советов – Ахмат

Краснодар – Динамо

Сочи – Ростов

Арсенал – Спартак

Уфа – Тамбов

Урал – Рубин

24-й тур

5 апреля, воскресенье

Ахмат – Сочи

Урал – Тамбов

Оренбург – Краснодар

Ростов – Арсенал

Рубин – Локомотив

Зенит – Крылья Советов

Спартак – Уфа

Динамо – ЦСКА

25-й тур

12 апреля, воскресенье

ЦСКА – Спартак

Ростов – Краснодар

Локомотив – Крылья Советов

Тамбов – Зенит

Сочи – Динамо

Арсенал – Ахмат

Уфа – Рубин

Оренбург – Урал

26-й тур

19 апреля, воскресенье

Краснодар – Зенит

Уфа – Урал

Локомотив – Сочи

Ахмат – ЦСКА

Рубин – Оренбург

Крылья Советов – Ростов

Спартак – Тамбов

Динамо – Арсенал

27-й тур

26 апреля, воскресенье

Спартак – Локомотив

Зенит – Сочи

Ростов – Уфа

Рубин – Краснодар

Тамбов – Ахмат

Арсенал – Крылья Советов

Урал – Динамо

Оренбург – ЦСКА

28-й тур

3 мая, воскресенье

Краснодар – Урал

Сочи – Спартак

Арсенал – Тамбов

Оренбург – Ростов

Локомотив – Уфа

Ахмат – Зенит

ЦСКА – Рубин

Динамо – Крылья Советов

29-й тур

10 мая, воскресенье

Спартак – Ахмат

Зенит – Оренбург

Локомотив – ЦСКА

Рубин – Ростов

Крылья Советов – Краснодар

Тамбов – Сочи

Уфа – Динамо

Урал – Арсенал

30-й тур

17 мая, воскресенье

Краснодар – Ахмат

Уфа – Арсенал

Урал – Локомотив

Ростов – Зенит

Рубин – Спартак

Крылья Советов – Сочи

ЦСКА – Тамбов

Динамо – Оренбург

Точные дата и время матчей 9-30 туров будут названы позднее.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, онлайн-трансляции матчей, расписание и результаты игры