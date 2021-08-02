«Ахмат» — «Сочи»: все голы матча
22:03
«Ахмат» в домашнем матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России проиграл «Сочи» (1:2).
26-я минута. Уткин — в свои ворота — 0:1
Автоголы тоже бывают шикарными. Нобоа изумительно навесил — Уткин изумительно подправил ?? pic.twitter.com/CT4xtHNeRY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021
59-я минута. Дуганджич — 0:2
Пас Нобоа — ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021
Завершение Дуганджича — ??? pic.twitter.com/Z09Cw8uXsh
86-я минута. Янку — 1:2
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