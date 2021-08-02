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«Ахмат» — «Сочи»: все голы матча

22:03
«Ахмат» дома проиграл «Сочи». Фото ФК «Ахмат», Twitter
«Ахмат» дома проиграл «Сочи». Фото ФК «Ахмат», Twitter
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«Ахмат» в домашнем матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России проиграл «Сочи» (1:2).

26-я минута. Уткин — в свои ворота — 0:1

59-я минута. Дуганджич — 0:2

86-я минута. Янку — 1:2

Ахмат — Сочи

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