Александр Кержаков выиграл свой дебютный матч в РПЛ в качестве тренера
21:01
Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли дома «Сочи» в дебютном матче в Тинькофф РПЛ.
Встреча первого тура РПЛ, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0.
Главный тренер «Нижнего» Александр Кержаков проводил дебютный матч в роли главного тренера в РПЛ.
В прошлом сезоне он работал с «Томью» в чемпионата Олимп ФНЛ.
Читайте также
«Ребят, оторвитесь от переписки! У вас олимпийское золото на шее!» Огненная пресс-конференция олимпийских чемпионов в гимнастике
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
9
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю