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Александр Кержаков выиграл свой дебютный матч в РПЛ в качестве тренера

21:01
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Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли дома «Сочи» в дебютном матче в Тинькофф РПЛ.

Встреча первого тура РПЛ, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер «Нижнего» Александр Кержаков проводил дебютный матч в роли главного тренера в РПЛ.

В прошлом сезоне он работал с «Томью» в чемпионата Олимп ФНЛ.

Нижний Новгород — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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