«Чемпионат России начинается». Пост Крыховяка с забавным фото
15:54
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новую запись в своем Twitter. На фото он на тренировке с большим мячом в руках.
Zaczynamy lige ?— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) August 9, 2020
чемпионат россии начинается ?
Let's go ? pic.twitter.com/EdhllzaRsr
«Мы начинаем лигу. Чемпионат России начинается, — написал поляк. — Вперед». Он написал это на трех языках: польском, русском и английском.
11 августа «Локомотив» проведет свой первый матч в Тинькофф чемпионате России нового сезона с «Рубином». Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 14379Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...