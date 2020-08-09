«Чемпионат России начинается». Пост Крыховяка с забавным фото

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новую запись в своем Twitter. На фото он на тренировке с большим мячом в руках.

Zaczynamy lige ?

чемпионат россии начинается ?

Let's go ? pic.twitter.com/EdhllzaRsr — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) August 9, 2020

«Мы начинаем лигу. Чемпионат России начинается, — написал поляк. — Вперед». Он написал это на трех языках: польском, русском и английском.

11 августа «Локомотив» проведет свой первый матч в Тинькофф чемпионате России нового сезона с «Рубином». Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.