«Чемпионат»: ЦСКА и «Зенит» в ближайшие дни завершат обмен Дивеева на Лусиано

ЦСКА и «Зенит» в ближайшее время должны завершить обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда сине-бело-голубых Лусиано, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сделка будет завершена в ближайшие дни.

В сезоне-2025/26 Лусиано провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. 24-летний аргентинец выступает за «Зенит» с лета 2024 года.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне на его счету 3 гола в 19 матчах во всех турнирах.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах. ЦСКА (36 очков) идет четвертым в турнирной таблице.