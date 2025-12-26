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26 декабря 2025, 20:26

«Чемпионат»: ЦСКА и «Зенит» в ближайшие дни завершат обмен Дивеева на Лусиано

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Зенит» в ближайшее время должны завершить обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда сине-бело-голубых Лусиано, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сделка будет завершена в ближайшие дни.

Игорь Дивеев и&nbsp;Лусиано Гонду.ЦСКА и «Зенит» готовят суперобмен Дивеева на Лусиано. Кто больше выиграет?

В сезоне-2025/26 Лусиано провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. 24-летний аргентинец выступает за «Зенит» с лета 2024 года.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне на его счету 3 гола в 19 матчах во всех турнирах.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах. ЦСКА (36 очков) идет четвертым в турнирной таблице.

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Игорь Дивеев
Лусиано Гонду
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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