«Чемпионат»: ЦСКА и «Зенит» в ближайшие дни завершат обмен Дивеева на Лусиано
ЦСКА и «Зенит» в ближайшее время должны завершить обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда сине-бело-голубых Лусиано, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, сделка будет завершена в ближайшие дни.
В сезоне-2025/26 Лусиано провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. 24-летний аргентинец выступает за «Зенит» с лета 2024 года.
Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне на его счету 3 гола в 19 матчах во всех турнирах.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах. ЦСКА (36 очков) идет четвертым в турнирной таблице.
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1
|Зенит
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2
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|0-0
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3
|Локомотив
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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