Председатель совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Динамо» еще не заплатило нам за Сергеева»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Какая ситуация с долгом перед «РТ-Капитал»?

— Это наш хвост, который мы везем на тележке. Мы получили денежные средства. Мы заплатили 67 миллионов, потом доведем сумму до 100. Это те деньги, которые заработал клуб. Бюджетные средства использовать не будем. В этом году погасим в счет долга 550 миллионов. Мы не обращались за кредитом в банк «Солидарность». Он и дальше остается нашим партнером, достигнута договоренность. В конце января планируем закрыть долг перед «РТ-Капиталом». В весну я смотрю с надеждой.

— Куда пошли деньги с продажи Солдатенко и Сергеева?

— По Сергееву нам должны заплатить в апреле, пока точно не могу сказать. За него нам еще не заплатили. За Сергеева еще должны отдать часть денег «Зениту». По Солдатенко другая история», — сказал Яковлев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.