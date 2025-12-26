Председатель совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Наша задача — минимум два воспитанника»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев ответил на вопрос о развитии молодежи в команде.

«Что касается развития молодежи. Наша задача — минимум два воспитанника. Посмотрим на Бобра, он должен поехать на сборы с нами. Божин есть — наш воспитанник. Много молодых ребят, наших воспитанников, которые играют в первой команде», — сказал Яковлев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.