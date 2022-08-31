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Сегодня, 21:06

«Челси» может не подписать Захаряна из-за санкций

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Челси» может отказаться от идеи приобретения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает Evening Standard.

По данным источника, у лондонского клуба могут возникнуть проблемы с оплатой перехода игрока российской команды. Есть вероятность, что любые попытки осуществить трансфер будут заблокированы из-за санкций.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
1
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 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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П
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Локомотив

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