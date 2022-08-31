«Челси» может не подписать Захаряна из-за санкций

«Челси» может отказаться от идеи приобретения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает Evening Standard.

По данным источника, у лондонского клуба могут возникнуть проблемы с оплатой перехода игрока российской команды. Есть вероятность, что любые попытки осуществить трансфер будут заблокированы из-за санкций.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.